إعدام سجين رمياً بالرصاص في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أُنزل حكم الإعدام برجل أدين بجريمة ارتكبها في العام 2004، رميا بالرصاص الجمعة في كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وكان ستيفن براينت (44 عاما) قد قتل ثلاثة رجال في خلال خمسة أيام. وترك رسالة كتبها بدمّ ضحيّته الأخيرة في مسرح الجريمة جاء فيها "امسكوني إن استطعتم".

وهي المرّة الـ43 التي ينفّذ فيها حكم الإعدام في الولايات المتحدة سنة 2025 التي شهدت أعلى نسبة من الإعدامات منذ 2012 (43 حالة).

ومن المرتقب إنزال العقوبة القصوى بثلاثة مدانين آخرين بحلول نهاية العام.

وتنفّذ عقوبة الإعدام في أغلبية الحالات بالحقن القاتلة. وشهدت الولايات المتحدة 35 حالة من هذا النوع في 2025.

ونفّذت خمس حالات أخرى باستنشاق النيتروجين، وهو أسلوب استُخدم للمرّة الأولى في العالم في ولاية ألاباما بجنوب البلاد سنة 2024 شبّهه خبراء من الأمم المتحدة بصنف من صنوف "التعذيب"، في حين نُفّذ حكم الإعدام رميا بالرصاص ثلاث مرّات في كارولاينا الجنوبية، وذلك للمرّة الأولى في الولايات المتحدة منذ 2010.

وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأميركية الخمسين.

وتعلّق ثلاث ولايات أخرى، هي كاليفورنيا وأوريغن وبنسيلفانيا، العمل بها بناء على قرار من السلطات المحلية.