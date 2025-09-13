منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين يعتبر نتنياهو "عقبة" أمام إنهاء حرب غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة السبت إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يمثّل "عقبة" أمام إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان ردّ على أقوال نتانياهو الذي اتهم قادة حماس بتعطيل جهود إنهاء الحرب، "لقد أثبتت الضربة الموجهة في قطر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن وإنهاء الحرب: رئيس الوزراء نتانياهو. ففي كل مرة يقترب فيها التوصل إلى صفقة، يقوم نتانياهو بتخريبها".

وأضاف المنتدى أن اتهام نتانياهو لقادة حماس بتحمّل مسؤولية إطالة الحرب كان مجرد "عذر جديد" لتبرير فشله في إعادة الرهائن.

وقال المنتدى "لقد حان الوقت لإنهاء الأعذار المصممة لكسب الوقت وليظل (نتانياهو) متشبثا بالسلطة".

وقال نتانياهو في منشور على منصة "إكس" السبت، "قادة حماس الإرهابيون الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بأهالي غزة. لقد عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب بلا نهاية".

وأضاف "التخلص منهم سيُزيل العقبة الرئيسية أمام الإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال هناك 47 رهينة في غزة، 25 منهم لقوا حتفهم، من بين 251 شخصا خُطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتجمع آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب، مطالبين الحكومة بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

