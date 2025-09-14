لندن وواشنطن في صدد توقيع اتفاق تكنولوجيا بمليارات الدولارات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تستعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة لتوقيع اتفاق تكنولوجيا مهم في الأيام المقبلة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا.

وقالت السفارة البريطانية في واشنطن أمس السبت، إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاعي التكنولوجيا في البلدين اللذين تبلغ قيمتهما تريليون دولار، مما يعزز الفرص المتاحة للشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي.

وبينما لا تزال التفاصيل النهائية قيد التفاوض، قالت السفارة إن الشراكة ستركز على التقنيات الرئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاتصالات والحوسبة الكمية.

وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال، التي تم تعيينها في منصبها في الخامس من سبتمبر أيلول في بيان "ستغير التكنولوجيا المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، حياتنا".

وقال المسؤولون إن إطار العمل مُصمم لتحفيز الاستثمار، وحماية سلاسل التوريد الحيوية، وتوسيع الفرص التجارية للشركات في كلا السوقين.

من المقرر أن يسافر ترامب إلى المملكة المتحدة يوم الثلاثاء في ثاني زيارة رسمية من المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين الأمريكيين بما في ذلك جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي.

وتخطط شركة بلاك روك لاستثمار 700 مليون دولار في مراكز البيانات البريطانية في إطار سلسلة من الصفقات التي سيتم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب.

تأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومتان إلى تسريع استراتيجياتهما في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومنذ بداية العام، نشر البلدان خطط عمل للذكاء الاصطناعي. وتزايد قيام شركات أمريكية مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه.آي" بإنشاء مكاتب دولية في لندن، بينما تواصل الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا مثل "ديب مايند" الاستثمار في التعاون عبر الأطلسي.

ويقول المحللون إن الاتفاق يمكن أن يوجه مليارات الدولارات إلى المشاريع المشتركة والبنية الأساسية والبحث والتطوير، مما يعزز مكانة لندن كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات مع منح الشركات الأمريكية قدرة أقوى على الوصول إلى الأسواق الأوروبية.