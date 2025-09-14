حسين يصل الدوحة للمشاركة في قمةٍ عربية وإسلامية طارئة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وصل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد 14 أيلول 2025، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ المشترك لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتستضيف قطر قمةً للدول العربية والإسلامية، يوم غدٍ الاثنين، للتعبير عن رفضها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية وتضامنها مع الدوحة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، قد أكّد في وقتٍ سابق، أن هذه القمة الطارئة "ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر قدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد الأحد".

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن انعقاد القمة يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة إسرائيل التي استهدفت مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس.

وأسفرت غارات إسرائيل التي استهدفت الثلاثاء قادة حركة حماس في العاصمة القطرية عن مقتل خمسة من عناصر الحركة وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.

وقد لقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج حليفة الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل.

وتستضيف قطر أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، وتتوسط في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.