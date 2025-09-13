المجلس الوطني يؤكد التزامه بمخرجات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا اجتماعها الدوري بتاريخ 13 أيلول 2025، حيث ناقشت مجمل المستجدات السياسية على الساحتين السورية والكوردية، وتوقفت عند التطورات المتصلة بالقضية الكوردية في البلاد.

واستعرضت رئاسة المجلس الأنشطة واللقاءات التي أُنجزت خلال الفترة المنصرمة، وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز دور المجلس في المرحلة المقبلة.

وأكدت الأمانة العامة على التزام المجلس الوطني الكوردي الكامل بمخرجات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي المنعقد في 26 نيسان الماضي، وشددت على ضرورة تفعيل دور الوفد الكوردي المشترك وتمكينه من أداء مهامه في المسار السياسي الرامي إلى إيجاد حل للقضية الكوردية في سوريا.

كما أكدت أن هذا الحل يجب أن يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية موحدة.

واعتبر المجتمعون أن وحدة الموقف الكوردي التي تحققت في كونفرانس نيسان تمثل خطوة هامة يجب البناء عليها، وتطويرها لتشمل شراكة فعلية بين مختلف الأطراف الكردية على المستويات كافة، وذلك استناداً إلى مبادئ “اتفاقية دهوك” لعام 2014، والاتفاقات التي أُنجزت برعاية أمريكية عام 2020 بما فيها تشكيل مرجعية كوردية.

وفي سياق متصل، شدد الاجتماع على أهمية تعزيز حضور المجلس الوطني الكوردي على المستويين الكوردي والوطني، وضرورة توسيع شبكة علاقاته مع مختلف مكونات الشعب السوري والقوى السياسية والمدنية الفاعلة، بهدف إيصال صوت الشعب الكوردي ومطالبه إلى جميع الجهات المعنية بالحل السياسي، وبما يخدم الوصول إلى انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة والشراكة الوطنية.

وأعادت الأمانة العامة التأكيد على الالتزام التام بمبدأ العمل الجماعي والتمسك بالنظام الأساسي للمجلس الوطني الكوردي، مشددة على أن جميع القرارات ينبغي أن تُتخذ ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة وآليات التشاور الداخلي، بما يضمن مشاركة فاعلة من جميع هيئات المجلس في معالجة القضايا المصيرية التي تواجه الشعب الكوردي.