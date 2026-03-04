داخلية كوردستان تصدر تعليمات جديدة لتنظيم منح رخص القيادة للأجانب والبعثات الدبلوماسية

منذ 56 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، صدور حزمة جديدة من التعليمات المتعلقة بتنظيم وإصدار رخص القيادة (إجازات السوق) للأجانب والمواطنين حاملي الرخص الدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحديث النظم المرورية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وبحسب بيان للوزاة انه وزير الداخلية، ريبر أحمد، وقع "التعليمات رقم (1) لسنة 2026"، والتي تعد التعديل الأول لتعليمات آلية إصدار رخص القيادة رقم (11) لسنة 2024. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى القانون الاتحادي العراقي رقم (30) لسنة 2015، الخاص بانضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 وملحقها (الاتفاقية الأوروبية لعام 2006).

أبرز ما تضمنته التعليمات الجديدة، من بينها اعتماد الرخص الأجنبية مع وضع آلية فنية وقانونية واضحة للمصادقة على رخص القيادة الأجنبية داخل الإقليم. بالاضافة الى تسهيلات للمقيمين والأجانب من خلال تحديد ضوابط منح رخصة قيادة "إقليم كوردستان" للأجانب المقيمين بصورة قانونية، بناءً على رخص القيادة الصادرة من بلدانهم.

أما بخصوص البعثات الدبلوماسية والمنظمات فتنص التعليمات على شمول الكوادر الدبلوماسية والقنصلية، وموظفي الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الإقليم، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم المقيمين معهم، بإجراءات ميسرة للحصول على الرخص المحلية.

كما تنص التعليمان على تنظيم عملية استبدال أو منح الرخص لمواطني الإقليم العائدين من الخارج والذين يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول من دول إقامتهم السابقة.

وتهدف هذه التعديلات إلى مواءمة الأنظمة المرورية في الإقليم مع المتطلبات الدولية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للفئات المذكورة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرق وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة دولياً.

يُذكر أن العمل بهذه التعليمات يبدأ من تاريخ توقيعها ونشرها في الجريدة الرسمية، لتكون مرجعاً قانونياً لكافة دوائر المرور في محافظات وإدارات الإقليم.