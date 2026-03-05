غارتان جويتان تستهدفان مواقع لجماعات مسلحة في الانبار

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بأن غارتين جويتين استهدفتا مواقع تابعة لجماعات مسلحة منضوية لـهيئة الحشد الشعبي في ناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لقناة كوردستان24 إن الغارتين استهدفتا نقاطاً أمنية للحشد الشعبي في منطقة الزغاريت التابعة لناحية الصقلاوية، وذلك تزامناً مع وقت السحور، دون توفر معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

يأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، بعد تحول المواجهة بداية الاسبوع الجاري إلى صراع مباشر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، عقب تبادل ضربات وهجمات عسكرية في عدة مناطق من الشرق الأوسط.

وكانت القوات العراقية ضبطت منصات صواريخ عدد 2 بمنطقة اللحيس الصحراوية غربي البصرة، كانت معدة للاطلاق.

يذكر ان فصائل مسلحة عراقية قالت في بيانات لها بأنها استهدفت مدينة اربيل وايضا عددا من دول الجوار العراقي، ردا على الهجمات التي تتعرض لها ايران من قبل امريكا واسرائيل.