مجلس القضاء الأعلى: أكثر من 42 ألف مفرج عنه و87 مليار دينار مبالغ مستردة بموجب قانون العفو

منذ 44 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (4 آذار 2026)، الإحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، عن شهر شباط الماضي.

وأوضح المجلس أن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب القانون بلغ (42,284) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، إضافة إلى المكفلين والمحكومين غيابياً، إلى (170,297) شخصاً.

وفي ما يتعلق بالأموال المستردة، أشار المجلس إلى أن مجموع المبالغ المعادة بلغ (87,854,129,633) ديناراً عراقياً، ما يعكس الأثر المالي المباشر لتطبيق القانون.

وأكد المجلس استمرار الجهات القضائية المختصة بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وفق الضوابط القانونية المعتمدة.