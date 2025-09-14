القبض على قاتل شاب في قضاء خورمال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أمن شهرزور أنها تمكنت، خلال وقتٍ قصير، من إلقاء القبض على القاتل الذي قتل شاباً في ناحية خورمال.

وجاء في بيان صادر عن مديرية أمن شهرزور، اليوم الأحد 14 أيلول 2025: في صباح اليوم قُتل شاب في ناحية خورمال التابعة لمحافظة حلبجة، وبعد وقوع الحادث لاذ الجاني بالفرار.

وأشار البيان إلى أنه فور وقوع الحادث باشرت مديرية الأمن التحقيقات، وبعد جمع المعلومات الدقيقة، تمكّنت خلال أقل من ساعة من تحديد هوية الجاني، وبأمر قضائي ألقت قوات الأمن القبض عليه.

وأوضح البيان أنه خلال التحقيقات اعترف الجاني بجريمته، وقد أُوقف استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

من جهته، صرّح المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة حلبجة، رائد أكام قُطب الدين آغاويس، أن الضحية هو المواطن (وهبي طاهر ميكە)، البالغ من العمر 43 عاماً، ويعمل كاسباً ويسكن قضاء خورمال، وقد نُقلت جثته إلى دائرة الطب العدلي في حلبجة.

وأضاف أن الشاب كان يحمل آثار رصاص على جسده، ووقعت الحادثة في مكان عمله في مطعم بناحية خورمال.