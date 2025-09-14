نقل أسماك ماء التابين في دوكان إلى المياه العذبة خوفاً من نفوقها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الجهات المعنية بالزراعة والثروة السمكية في منطقة دوكان نقل الأسماك الأصبعية من منبع مياه تابين بدوكان إلى مصدر للمياه العذبة، خوفاً عليها من النفوق.

جاء ذلك، بعدما نشر الناشط رمال ياسين صوراً مؤثرة من منبع تابين، أوضح من خلالها أن نقص الموارد المائية تسبب في نفوق بعض الأسماك الأصبعية وازدياد المخاطر عليها.

وزار محافظ قضاء دوكان سيروان سرحد ومدير الزراعة والموارد السمكية وعدد من الموظفين ذوي الخبرة في مجال تربية الأسماك اليوم الأحد 14 2025، منبع مياه تابين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نفوق تلك الأسماك.

وأوضح قائمقام دوكان: بعد وصولنا إلى المنطقة تبين أن مع انخفاض مستوى المياه هناك مصدران للمياه في المنطقة؛ أحدهما عذب والآخر بسبب الجفاف وقلة المياه تحول إلى مجرى ملوث، ما أدى إلى انخفاض نسبة الأوكسجين وارتفاع نسبة مادة الكبريت، الأمر الذي شكّل خطراً على حياة الأسماك.

وأضاف: إن الزراعة والثروة السمكية تعهّدتا باتخاذ الخطوات الضرورية، وفي المرحلة الأولى سيتم نقل الأسماك الخمسة إلى مصدر المياه العذبة حفاظاً على بقائها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ستتم متابعة الوضع البيئي في المنطقة.