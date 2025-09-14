برزنجي: الإنفاق على الأدوية ارتفع في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الأحد، أن الإنفاق على الأدوية شهد زيادة خلال التشكيلة الحكومية التاسعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بغداد ترسل 50% فقط من حصة كوردستان من الأدوية.

وقال برزنجي، في مقابلة مع كوردستان24، إن مشكلة نقص الأدوية ما تزال قائمة في أربيل ودهوك، مبيناً أن ميزانية الأدوية تبلغ سبعة مليارات دينار، وقد أضيف إليها مليارا دينار بقرار من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع ميزانية الأدوية خلال هذه التشكيلة الحكومية.

وأشار إلى أن صلاحية شراء الأدوية مُنحت لجميع المديريات الصحية بشكل متساوٍ من دون تمييز، لافتاً إلى أن مشكلة نقص الأدوية مرتبطة بعدم توفر السيولة النقدية في المصارف، وهو ما يظهر بشكل خاص في محافظة السليمانية.

وأضاف وزير الصحة أنه طلب من نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، التدخل لمعالجة هذه المشكلة، مبيناً أن الأدوية تُنقل بشكل متواصل من مديرية صحية إلى أخرى، وغالباً ما يتم إرسال كميات من مخازن أربيل إلى السليمانية.

كما بيّن أن وزارة الصحة لا تكتفي بتوفير الأدوية للمستشفيات الحكومية فحسب، بل تُزوّد المستشفيات الخاصة بقناني الدم أيضاً، فيما يتم تخصيص جزء من واردات المستشفيات شبه الخاصة لدعم موظفي القطاع الصحي، مؤكداً في الوقت نفسه وجود عجز في أعداد الكوادر الطبية والموظفين.