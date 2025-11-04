هيئة البيئة تحض على إزالة الملصقات واللوحات الإعلانية بعد انتهاء الحملة الانتخابية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار المتحدث باسم هيئة البيئة في إقليم كوردستان، صنعان عبدالله، عبر كوردستان 24، إلى أنهم، بعد انتهاء الحملة الانتخابية، سيراقبون عملية تنظيف البيئة بالكامل بعد الحملة وإزالة جميع والملصقات والبوسترات من جوانب الطرقات.

وأضاف عبدالله، على اللجان والبلديات متابعة إزالة مستلزمات الحملة الانتخابية، لأن تراكم تلك المخلفات تصبح عبئاً مكلفاًعلى الحكومة.

وقال: يجب إزالة جميع مخلفات الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

وتابع: لقد أرسلنا كتباً رسمية إلى جميع المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان لمراعاة البيئة أثناء الحملات الانتخابية، وخاصة في وضع الملصقات على الأشجار واستخدام السيارات التي تضر بالبيئة.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.