ترامب يعلن إعادة تعيين أحد المقربين من إيلون ماسك على رأس وكالة ناسا

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على منصته "تروث سوشل" أنه سيعيد تعيين الملياردير جاريد ايزاكمان المقرب من إيلون ماسك، على رأس وكالة الفضاء الأميركية رغم أنه كان سحب ترشيحه لهذا المنصب في أيار/مايو الماضي.

وأوضح الرئيس الجمهوري في منشوره أن ايزاكمان هو "الشخص المثالي لقيادة ناسا نحو عهد جديد وجريء".

وفي أيار/مايو، سحب دونالد ترامب ترشيح ايزاكمان متهما إياه بتقديم تبرعات لديموقراطيين بارزين.

وإذا أكد مجلس الشيوخ تعيينه، سيحل ايزاكمان مكان وزير النقل شون دافي الذي شغل منصب المدير الموقت للوكالة.

وأضاف ترامب في منشوره "إن شغف جاريد بالفضاء، وخبرته كرائد فضاء، وتفانيه في دفع حدود الاستكشاف، وكشف أسرار الكون، وتعزيز اقتصاد الفضاء الجديد، تجعله مناسبا بشكل مثالي لقيادة ناسا".

واستُبعد رجل الأعمال الملياردير والحليف المقرب من إيلون ماسك أواخر أيار/مايو من تولي المنصب قبل الصدام العلني بين ترامب وماسك بشأن مشروع قانون الميزانية.

وبرّر ترامب هذا التغيير قائلا إن ايزاكمان "ديموقراطي لم يسبق أن دعم أي حملة انتخابية لجمهوري".

وأضاف "رأيت أيضا أنه من غير المناسب أن يتولى صديق مقرّب جدا من إيلون ماسك ويعمل في مجال الفضاء، قيادة وكالة ناسا".

وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي.

وعقب إعلان ترامب، كتب ايزاكمان الثلاثاء على إكس "شكرا لك يا سيد الرئيس"، في حين رد ماسك على منصته بوضع علامات قلب وصاروخ وعلم الولايات المتحدة.

وبرز ايزاكمان مؤسس شركة "شيفت 4 للمدفوعات" البالغ 42 عاما كشخصية رائدة في مجال رحلات الفضاء التجارية من خلال تعاونه البارز مع سبايس اكس.

وصنع ايزاكمان التاريخ في أيلول/سبتمبر الماضي عندما خرج من مركبة "كرو دراغون" لينظر إلى الأرض من الفضاء وهو يمسك بالهيكل الخارجي للمركبة، في أول عملية سير في الفضاء يقوم بها مدني ورائد فضاء غير محترف.

AFP