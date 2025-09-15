قوات إسرائيلية تنفذ حملة تفتيش واعتقالات في ريف القنيطرة الجنوبي

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- عمدت القوات الإسرائيلية على إقامة نقطة تفتيش مؤقتة شمال قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وحسب المعلومات قامت بتفتيش المارة واعتقلت شاباً قبل أن تنسحب إلى قاعدة تل أحمر غربي التي انطلقت منها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، توغّل قوّة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عشر سيارات عسكرية في أطراف قرية عين زيوان بريف القنيطرة، وسط تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

كما رصد الأحد، توغّل قوّة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عشر سيارات عسكرية في أطراف قرية عين زيوان بريف القنيطرة، وسط تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

ولم ترد أي معلومات حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وشهدت منطقة حوض اليرموك المحاذية للحدود مع الجولان السوري المحتل، بعد منتصف ليل السبت-الأحد توغلاً إسرائيلياً، تمثل بدخول عشرات الآليات العسكرية إلى المنطقة. وبحسب المعلومات فقد تمركزت قسم من الآليات في بلدة صيصون غربي درعا، بينما اتجهت آليات أخرى نحو سرية جملة المتمركزة على أطراف الوادي.

وعقب الانتشار، شرعت القوات الإسرائيلية بعمليات تفتيش في بلدة صيصون، حيث داهمت عدداً من المنازل بحجة البحث عن أسلحة، وسط حالة من الترقب والتوتر سادت بين الأهالي في المنطقة.

وأمس، توغّلت دورية إسرائيلية داخل قرية المشيرفة بريف القنيطرة، حيث تمركزت ثلاث آليات عسكرية على أحد الطرق الرئيسية في القرية.

ووفقاً للمعلومات، فإن الدورية نصبت حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المارة والسيارات، فيما رافق العملية سيارة جيب عسكرية مزودة برشاش ثقيل.

المصدر.. المرصد السوري