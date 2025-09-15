التحالف الدولي يكثف عملياته ضد داعش في سوريا

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت مناطق شمال وشرق سوريا، خلال شهر أيلول الجاري، تحركات مكثفة لقوات "التحالف الدولي" وقوات سوريا الديمقراطية، تخللتها جولات ميدانية، تعزيزات عسكرية، تدريبات مشتركة، وعمليات أمنية استهدفت خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويواصل التحالف دعم قوات قسد لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة والتحديات الأمنية المتصاعدة، خصوصاً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

وفي هذا السياق، وثّق المرصد السوري دخول 107 شاحنات وآليات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية إلى مناطق الإدارة الذاتية، عبر معبر الوليد، توزعت على قواعد التحالف، بالإضافة إلى هبوط 3 طائرات شحن.

كما نُفذت 4 تدريبات عسكرية شملت خلال يوم واحد عدة قواعد، بينها الشدادي والعمر وقسرك.

كما نفذت قوات التحالف الدولي عدة عمليات أمنية، بعضها تجاوز مناطق سيطرة “قسد”، كاستهداف جهاديين على طريق مطار حلب، إضافة إلى إلقاء القبض على نحو 22 شخصاً متهماً بالانتماء إلى خلايا "التنظيم".

ويتناول هذا التقرير أبرز تفاصيل التحركات العسكرية، التدريبات، والعمليات الأمنية التي جرت خلال الشهر:

تحركات عسكرية

* 1 أيلول: نفذت دورية أمريكية مؤلفة من 4 مدرعات ومرافقة بطائرات هليكوبتر جولة في منطقة كوجرات بريف ديريك، شملت قرى ميركا ميرا وكرزيرو وبلدة خانه سري، إضافة إلى زيارة معبر سيمالكا الحدودي.

* 1 أيلول: دخول رتل عسكري مؤلف من 24 شاحنة محملة بعربات عسكرية بينها همرات ومصفحات برادلي عبر معبر الوليد، متجهاً إلى قاعدة قسرك بريف الحسكة.

* 2 أيلول: تحليق مكثف لطيران التحالف في سماء الحسكة خلال تدريبات عسكرية مشتركة بقاعدة قسرك.

* 3 أيلول: هبوط طائرة شحن أمريكية محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية وجنود أمريكيين في قاعدة خراب الجير بريف رميلان.

* 5 أيلول: هبوط طائرتي شحن محملتين بالأسلحة والذخائر في قاعدة خراب الجير، برفقة مروحيات حربية.

* 7 أيلول: دخول 20 شاحنة محملة بمعدات عسكرية وصهاريج وقود عبر معبر الوليد، متجهة إلى قاعدة قسرك.

* 9 أيلول: دخول قافلة تضم 30 شاحنة محملة بتجهيزات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد باتجاه قاعدة قسرك.

* 13 أيلول: دخول 30 شاحنة جديدة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وآليات مصفحة إلى قاعدة قسرك.

التدريبات العسكرية

* 5 أيلول: تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في قاعدة الشدادي.

* 5 أيلول: تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة حقل العمر بدير الزور الشرقي، تضمنت تمارين تكتيكية ومناورات قتالية.

* 5 أيلول: تدريبات عسكرية في قاعدة قسرك باستخدام أسلحة متطورة.

* 12 أيلول: تدريبات مكثفة بالذخيرة الحية في قاعدة قسرك، ترافقت مع تحليق للطيران الحربي والمسيّر.

العمليات الأمنية

* 1 أيلول: القبض على عنصر من خلايا “التنظيم” في مدينة الرقة، يُدعى أحمد المحمود الملقب بـ"أبي منصور".

* 2 أيلول: مداهمة موقعين في مركز مدينة الرقة ومنطقة الكسرات، أسفرت عن اعتقال 10 عناصر وقادة من التنظيم.

* 4 أيلول: مقتل شخصين يُرجح انتماء أحدهما لتنظيم جهادي، جراء استهداف سيارة قرب مطار حلب الدولي بواسطة طائرة مسيرة للتحالف.

* 6 أيلول: انتهاء عملية “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول، واعتقال 11 عنصراً من خلايا التنظيم.

* 14 أيلول: عملية أمنية دقيقة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال مسؤول بارز في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

المصدر.. المرصد السوري