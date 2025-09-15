6 فوائد صحية لإضافة حبوب الكاكاو إلى نظامك الغذائي

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تحتوي حبوب الكاكاو على مركبات البوليفينول، وهي مركبات عضوية نباتية طبيعية لها آثار صحية مفيدة على ضغط الدم، والكوليسترول، والتحكم في مستوى الغلوكوز، وغيرها، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث» المختص بأخبار الصحة.



فما الفوائد الصحية لإضافة حبوب الكاكاو إلى نظامك الغذائي؟

غنية بالبوليفينولات

حبوب الكاكاو غنية بالبوليفينولات، وخاصةً الفلافونويدات، التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. والبوليفينولات مركبات نباتية تساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وتوفر العديد من الفوائد الصحية.

وبالإضافة إلى دور البوليفينولات في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد ثبت أن الشوكولاتة الداكنة الغنية بالبوليفينولات تخفض أيضاً مستويات الغلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري والسمنة.

قد تزيد من الكوليسترول الجيد

لحبوب الكاكاو تأثيرات أكسدة مفيدة على البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو «الكوليسترول الضار». وأشارت تجربة عشوائية مُحكمة إلى أن الثيوبرومين، وهو مركب قلوي طبيعي موجود في حبوب الكاكاو، قد يساعد على زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو «الكوليسترول الجيد».

ويُعتقد أيضاً أن البوليفينولات الموجودة في الكاكاو تُساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي للدهون.

قد تُساعد على خفض ضغط الدم

قد تُساعد البوليفينولات المفيدة الموجودة في الكاكاو على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتُساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

ووجدت أبحاث أن الأطعمة الغنية بالبوليفينولات، مثل الكاكاو، تُساعد على خفض ضغط الدم أو الحفاظ عليه في المستوى الطبيعي لدى الأشخاص المُصابين بعوامل الخطر أو غير المُصابين بها.

لها خصائص مضادة للالتهابات

أثبتت البوليفينولات الموجودة في الكاكاو خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على الوقاية من الأمراض وتخفيف الألم. كما أن لها تأثيرات مضادة للأكسدة، ما يساعد على منع تلف الحمض النووي في الخلايا.

تساعد على التحكم في مستويات الغلوكوز

أثبت الكاكاو قدرته على تحسين حساسية الأنسولين (كيفية استجابة الجسم للأنسولين للتحكم في سكر الدم). ووجدت دراسات أخرى أن الكاكاو قد يكون مفيداً في الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويعود ذلك إلى أن الفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تؤثر إيجاباً على إفراز الأنسولين، وتُحسّن حساسية الأنسولين، وتمنع الضرر الالتهابي المرتبط بمرض السكري من النوع الثاني.

يُمكنها تحسين الإدراك

تشير الدراسات السريرية البشرية إلى أن الكاكاو قد يُساعد في تحسين الإدراك العام والذاكرة العاملة، خاصةً لدى كبار السن المُعرَّضين لخطر التدهور الإدراكي.

وتُشير الأبحاث إلى فوائد الكاكاو على الأداء الإدراكي من خلال زيادة معدل تدفق الدم إلى أعضاء الجسم وتعزيز المرونة العصبية (قدرة الجهاز العصبي على التكيُّف مع الإصابات).

ما الذي يُقلِّل من فوائد الكاكاو؟

عادةً ما تُخَمَّر حبوب الكاكاو بعد حصادها ثم تُحمَّص. تُقلِّل عمليتا التخمير والتحميص بشكل كبير من محتوى الكاكاو من المركبات المفيدة.

وبالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تحتوي الشوكولاتة التجارية على نسبة عالية من السكر والدهون، ما يُضيف مزيداً من السعرات الحرارية إلى حصص الكاكاو.