أربيل.. توجيهات عليا لتسريع أعمال مشروع "باغلو منارة" الخدمي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبإشراف مباشر من وزارة البلديات والسياحة ومحافظة اربيل، تتسارع وتيرة العمل في مشروع خدمات باغلو منارة بأربيل.

وأجرى رئيس بلدية أربيل المهندس كارزان عبدالهادي زيارة ميدانية إلى موقع المشروع، يرافقه المستشار الفني والتخطيط ورئيس القسم الفني ورئيس قسم التخطيط. وخلال الجولة، اطلع الوفد على سير الأعمال وتابع مع المهندسين والمشرفين مراحل التنفيذ.

وفي بيان لرئاسة بلدية أربيل، نقل عن رئيس البلدية تأكيده، خلال الزيارة على أهمية الإسراع في إنجاز المشروع، مشدداً على مضاعفة الجهود لتطوير قطاع باغلو منارة بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع عمليات الإعمار في المنطقة.