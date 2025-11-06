وزارة البيشمركة تدعو المتقاعدين إلى مراجعة الدائرة لاستلام الرواتب بعد توجيهات من رئيس الحكومة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس الموافق 6 تشرين الثاني 2025، عن دعوة الضباط وعناصر البيشمركة المدرجة أسماؤهم في قوائم التقاعد إلى مراجعة الإدارة العامة لشؤون التقاعد لاستلام رواتبهم المستحقة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الصادرة يوم أمس، والتي شدد فيها على ضرورة الإسراع في صرف رواتب متقاعدي البيشمركة وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بهم، تقديراً لتضحياتهم وجهودهم في حماية الإقليم واستقراره.

وقال بيان وزارة البيشمركة إن الدعوة تشمل الأفراد الذين لم يكملوا معاملاتهم سابقًا أو الذين لم يستلموا رواتبهم في الدورات السابقة، مؤكدة أن بإمكانهم مراجعة الإدارة العامة لشؤون التقاعد اعتبارًا من اليوم لإتمام معاملاتهم واستلام مستحقاتهم المالية.

وأشار البيان إلى أن الضباط والبيشمركة التابعين لقوات 70 و80 يمكنهم مراجعة قياداتهم ووحداتهم العسكرية لاستلام الرواتب عبر القنوات الداخلية الخاصة بكل قوة.

وأكدت الوزارة أن عملية توزيع الرواتب تجري وفق تنظيم إداري منسق، ودعت جميع المستفيدين إلى الالتزام بمواعيد ومراكز المراجعة المحددة لتسهيل إجراءات الصرف وضمان انسيابية العمل.