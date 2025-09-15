رئيس الحكومة يستقبل عدداً من الشخصيات الآشورية الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 15 أيلول (سبتمبر) 2025، وفداً ضم عدداً من الشخصيات الآشورية المقيمة في الولايات المتحدة، برئاسة رئيس المؤسسة الآشورية من أجل العدالة سام درمو.

وخلال اللقاء، ثمّن الوفد الزائر مناخ التعايش السلمي والحريات السائدة في إقليم كوردستان.

من جانبه، جدد رئيس الحكومة تأكيده على التزام حكومة الإقليم بصون حقوق مختلف المكونات ومواصلة العمل على ترسيخ ثقافة التعايش والحريات الدينية في ربوع الإقليم.