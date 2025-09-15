تجارة كوردستان: مستحقات الحنطة ستوزع قريباً على مزارعي الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، أن الأيام المقبلة ستشهد توزيع الدفعة الأولى من مستحقات المزارعين في الإقليم، مؤكداً أن الموعد الدقيق للصرف لم يُحدد بعد.

وأوضح شيخ كامل في تصريح لـ كوردستان24، أن قيمة المستحقات المخصصة لجميع مزارعي العراق تبلغ 500 مليار دينار، فيما تصل حصة إقليم كوردستان منها إلى 12.67%، وستُوزع مباشرة فور وصول المبالغ.

وبيّن أن الحكومة العراقية اشترت هذا العام 400 ألف طن من محصول الحنطة من مزارعي إقليم كوردستان بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، بما يعادل نحو 340 مليار دينار.

مشيراً إلى أن شركتي "خوشناو" و"قيوان" المحليتين تولّتا عملية شراء المحصول المتبقي لدى مزارعي كوردستان.

وأضاف أن عملية استلام الحنطة انتهت في 15 آب الماضي بعد جمع نحو 40 ألف طن، مؤكداً أنه لم يتبق لدى المزارعين أي كميات من الحبوب.