ٳنجاز مشروع طريق شيخان- لالش في دهوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكملت حكومة إقليم كوردستان مشروع طريق شيخان- لالش ذي الإتجاهين في محافظة دهوك، وسيكون استخدامه متاحاً لمستخدميه قريباً.

تم إنجاز مشروع طريق شيخان- لالش في محافظة دهوك، بطول 9 كيلومترات وعرض 25 مترًا، وفقاً للمعايير القياسية العالمية.

بلغت كلفة المشروع أكثر من 26 مليار دينار، وروعيت في إنشائه كافة المبادئ والأسس الحديثة المتطورة الخاصة بانشاء الطرق.

تم إنشاء الطريق بأسلوب عصري، وعبر كوادر هندسية وفنية محلية، وجرى تخطيطه وتأثيثه بالكامل.

تواصل حكومة إقليم كوردستان مسيرة تنمية وتطوير مختلف مناطق كوردستان، وتضع خدمة المواطنين وتعزيز البنی التحتية الإقتصادية في مقدمة أولوياتها.