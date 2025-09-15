السعودية تعلن زمالة دراسية للماجستير والدكتوراه لمواطني كوردستان

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية طرحت زمالة دراسية لمرحلة الماجستير والدكتوراه، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 أكتوبر 2025.

وقالت الوزارة في بيان، إنه يُعلن للمعلمين والموظفين والمواطنين في إقليم كوردستان أن الحكومة السعودية أعلنت عن هذه الزمالة لبرنامجي الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أن كل من يستوفي الشروط ولديه الرغبة في الدراسة في الجامعات السعودية يمكنه تقديم طلبه بعد الاطلاع على الملاحظات والمتطلبات المعلنة.

وجاءت الشروط والمتطلبات التي أعلنتها الوزارة على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم من مواطني إقليم كوردستان.

- إذا كان المتقدم موظفاً أو معلماً في مؤسسات إقليم كوردستان، يجب أن يكون قد أكمل سنتين على الأقل من الخدمة بعد الحصول على آخر شهادة، أما بالنسبة لخريجي برنامج بناء القدرات فيجب أن يكون لديهم خمس سنوات خدمة على الأقل.

- ألا تقل نسبة البكالوريوس للالتحاق ببرنامج الماجستير عن 65%، ولبرنامج الدكتوراه يجب ألا تقل نسبة الماجستير عن 70%.

- يجب أن يكون طلب التقديم في نفس التخصص، أي أن الشهادات السابقة (بكالوريوس وماجستير) تكون في نفس مجال الدكتوراه المراد التقديم لها.

وأكدت الوزارة أن الموظفين الناجحين في الزمالة سيحصلون على حق الدراسة مع الراتب الأساسي والمخصصات الثابتة، فيما يمكن أن تقدم الحكومة السعودية دعماً مالياً للطالب بشكل جزئي أو كامل.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة الالتزام بتقديم الطلبات قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر 2025.