منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف محافظ دهوك علي تتر، أنه ومع افتتاح طريق زاوا – شاريا، يجري العمل على انشاء 64 شارع وزقاق في المحافظة، حيث سينتهي العمل فيها في المستقبل القريب.

وقال تتر، اليوم الاثنين 15 أيلول 2025، خلال مؤتمر صحفي، الطريق جاء بناءً على طلب سكان المنطقة، حيث وجه رئيس الوزراء مسرور بارزاني، بإنشاء الطريق من موازنة محافظة دهوك، بطول 6 كيلو متر.

وأعلن محافظ دهوك: إن "مشروع إنشاء الطريق ليس فقط خدمة لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة فقط، بليخدم القوش أيضًا تأتي بعد تكرر حوادث المرور كون الطريق قديم ومليئ بالحفر.

وقال: في أقل من عام، تم إنشاء الطريق الجديد بعد أن تم إغلاق الطريق القديم تمامًا.

محافظ دهوك أشار أيضاً إلى أنه إلى جانب هذا الطريق، سيتم إنشاء 64 شارعاً وحي جديد في بيسري، وهيتوتي و بعض المناطق الأخرى في دهوك.

كما تم اتخاذ قرار باستئناف العمل في المدرسة المتوسطة 18 في شاريا، وقد أكدت الوزارة أن مشاريع الخدمات ستستمر، حيث تم التوجيه للاهتمام بالطرق والأحياء في جميع المناطق والقرى المحيطة لتسهيل حركة المواطنين.

منذ بداية تشكيلها، أولت الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان، اهتماماً كبيراً بمشاريع الطرق التي تعد جانباً مهماً لإحياء قطاعات التجارة، الصناعة، الزراعة والسياحة.

وكانت مشاريع الطرق والبنية التحتية التي أُنجزت خلال فترة التشكيلة التاسعة، بلغت أكثر من 700 مشروع، واستخدام أكثر من 12 مليون متر مربع من الإسفلت في تعبيد الشوارع والطرق في عموم الإقليم.

خلال عهد الكابينة التاسعة تم تنفيذ أكثر من 700 مشروع لتشييد الطرق، بإجمالي 2681 كيلومتر من الطرق، شملت إنشاء طرق جديدة وصيانة الطرق القائمة.

هذه المشاريع تضمنت تعبيد آلاف الكيلومترات من الطرق باستخدام أكثر من 12 مليون متر مربع من الإسفلت"، وُزعت على ثلاث أنواع من الميزانيات: ميزانية تشغيلية، ومشاريع صغيرة ضمن الميزانية الأساسية، ومشاريع تم تنفيذها بتمويل من نسبة 30% من عائدات محطات حساب الوزن.

من بين أبرز المشاريع المنجزة كان نفق "بيرمام" وجسرين استراتيجيين، هما جسر "زي گەورە" (المعروف بجسر گوبال) وجسر "دربندي رانية"، حيث يبلغ طول الأول 1000 متر بكلفة تجاوزت 59 مليار دينار ، ويربط بين محافظتي أربيل ودهوك، ويُعتبر ذا أهمية استراتيجية لربط الإقليم بتركيا. أما الجسر الثاني، فيبلغ طوله 420 مترًا بكلفة قاربت 11.4 مليار دينار.

التشكيلة التاسعة أعطت أولوية كبيرة لقطاع الطرق والأنفاق والجسور، رغم التحديات المالية، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين، وفتح طرق جديدة إلى القرى والمناطق .

شهد قطاع الطرق اهتمامًا خاصًا في التشكيلة التاسعة، لاسيما عبر توسيع شبكة الطرق الخارجية، وإنشاء شوارع استراتيجية مثل شارع 120م و150م في أربيل، وربطها بطريق سريع يصل إلى دهوك، بالإضافة الى الطرق الأخرى التي لم ينتهي العمل فيها لغاية الان.