منسق التوصيات الدولية وممثل (UNDP) في العراق يناقشان دور وكالات الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الاثنين، تيتون ميترا، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العراق.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على مخرجات اجتماع المراجعة الدورية الشاملة (UNDP) الذي عُقد مطلع هذا العام، والتوصيات الموجهة إلى حكومة إقليم كوردستان.

وأوضح بيانٌ لمكتب منسق التوصيات الدولية، أنه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى مساهمة القطاع الخاص في إعمار الإقليم وتطوير البنية الاقتصادية، وما لذلك من انعكاسات ملموسة، خصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة وتوفير مصادر المياه الصالحة للمواطنين.

وخلال اللقاء، أشاد زيباري بدور وكالات الأمم المتحدة في الفترة الماضية، ولا سيما دور برنامج UNDP في العراق.

وأضاف البيان أن مشاركة مكتب منسق التوصيات الدولية في الحوارات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالعراق، أسهمت في إيصال التوصيات الدولية إلى مؤسسات الإقليم، وربط خطوات الحكومة بشكل مباشر مع المجتمع الدولي.

من جانبه، استعرض تيتون ميترا، ممثل الـ UNDP، خطط البرنامج المستقبلية لإدارة المياه والموارد المائية في العراق.

مؤكداً أهمية طرح ملف إدارة المياه للنقاش مع حكومة إقليم كوردستان، التي اتخذت بالفعل عدة خطوات في هذا المجال، مثل إنشاء السدود والخزانات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطوير المناخ، وتنشيط قطاع السياحة، وتوفير مياه صالحة للشرب.