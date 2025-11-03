مسرور بارزاني يزور قيادة قوات الإسناد الأولى للبيشمركة في حاجي عمران ويشيد بتضحياتهم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ضمن متابعته المستمرة لأوضاع قوات البيشمركة وتقديراً لتضحياتها، أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، زيارة ميدانية إلى مقر قيادة قوات الإسناد الأولى للبيشمركة في منطقة حاج عمران، وكان في استقباله لدى وصوله، الفريق سهاد بارزاني، قائد القوات.

وخلال الزيارة، أشاد رئيس الحكومة بالدور البطولي لقوات البيشمركة، مثمناً عالياً صمودها وتضحياتها، مؤكداً في الوقت نفسه أن البيشمركة دافعت على الدوام وذادت ببسالة عن المنجزات الوطنية وعن الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الإقليم.