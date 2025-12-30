إقليم كوردستان على موعد مع موجة جديدة من الثلوج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وفقًا لآخر توقعات الأرصاد الجوية، التي صدرت اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني 2025، فإن إقليم كوردستان سيواجه موجة برد وتساقط ثلوج خلال اليومين الأخيرين من عام 2025.

توقعات الطقس للـ 48 ساعة القادمة:

اليوم الثلاثاء (30-12-2025):

السماء ستكون غالبًا صافية مع طقس بارد، وفي المناطق الجبلية سيكون هناك ضباب جزئي، وهناك احتمال لتكون الجليد خلال ساعات الليل، درجات الحرارة في وسط المحافظات ستنخفض إلى ما دون الصفر المئوي، سرعة الرياح ستكون معتدلة (5 - 15) كم/ساعة، واتجاه الرياح شمالي شرقي. مدى الرؤية سيكون بين 9 إلى 10 كيلومترات.

يوم الأربعاء (31-12-2025) :

الطقس سيكون بارداً وغائماً جزئياً، بعد الظهر، ستتأثر بعض هذه المناطق بجبهة ثلجية، "حدود محافظة دهوك، إدارة زاخو، ميرگسور، آميدي، حدود إدارة سوران، جزء من إدارة رابرين وجبل سفين في محافظة أربيل"، من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج المتساقطة بين (5 - 10) سنتيمترات، مع زيادة تأثير الجبهة الثلجية، وهناك احتمال لتساقط أمطار ممزوجة بالثلوج في بعض المناطق المختلفة.

سرعة الرياح ستكون معتدلة (10 - 15) كم/ساعة واتجاهها شمالي غربي. درجات الحرارة سترتفع قليلاً في بعض المناطق، لكن في المناطق التي تتأثر بالجبهة الثلجية ستنخفض. مدى الرؤية سيكون بين 7 إلى 9 كيلومترات، وأثناء تساقط الثلوج سيقل إلى أقل من 1 كيلومتر.

درجات الحرارة المتوقعة

- أربيل: 7

- السليمانية: 5

- دهوك: 3

- زاخو: 4

- حلبجة: 5

- كرميان: 9