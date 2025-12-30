منخفض قطبي جديد يضرب العراق.. ودرجات الحرارة تلامس 15 "تحت الصفر" في المناطق الجبلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بوصول منخفض جوي قطبي جديد سيبدأ تأثيره الفعلي على البلاد اعتباراً من مساء يوم غد الأربعاء، ويستمر حتى السبت المقبل، مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن تأثير المنخفض القطبي الثاني الذي شهدته البلاد مؤخراً بدأ بالانحسار، حيث تقتصر بقاياه حالياً على هطولات ثلجية وأمطار خفيفة في مناطق شمال شرق البلاد، بالإضافة إلى زخات متفرقة في المنطقتين الجنوبية والشرقية خلال ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء.

وحذرت الهيئة من اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة ستتسبب في انخفاض واضح وملموس في درجات الحرارة بعموم مناطق البلاد، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وبحسب التوقعات، ستكون مناطق اقليم كوردستان، وخاصة الحدودية منها مع تركيا، الأكثر تأثراً بهذه الموجة؛ إذ ستسجل قيم درجات الحرارة مستويات دون الصفر المئوي بكثير. وأشارت الهيئة إلى أن الحرارة قد تهبط في المرتفعات الجبلية والمناطق الحدودية الوعرة لتتراوح ما بين (10 إلى 15) درجة مئوية تحت الصفر.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستعد فيه المناطق الجبلية في إقليم كوردستان لاستقبال موجات جديدة من الثلوج، وسط دعوات للمواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتدفئة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً حاداً يصل إلى مستويات الانجماد.