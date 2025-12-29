مرور أربيل تصدر تحذيراً عاجلاً للسائقين بسبب الثلوج: هذه الطرق غير صالحة للاستخدام حالياً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24) - أصدرت مديرية مرور أربيل، اليوم الاثنين، تنويهاً عاجلاً للمواطنين وسائقي المركبات، دعت فيه إلى تجنب سلوك عدة طرق رئيسية وجبلية بسبب موجة تساقط الثلوج الكثيفة وانخفاض درجات الحرارة، مما أدى إلى عرقلة حركة السير بشكل كبير.

وذكرت المديرية في بيانها، أن طريق (أربيل - شقلاوة) يشهد صعوبات كبيرة في التنقل، مطالبة السائقين بعدم استخدام هذا الطريق في الوقت الراهن. وأوضحت أن فرق إزالة الثلوج تعمل باستمرار لتنظيف الطرق، إلا أن استمرار تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي أدى إلى تشكل طبقات من الجليد، مما يزيد من مخاطر انزلاق المركبات.

وأشار البيان إلى أن الطرق التالية تعتبر حالياً غير صالحة للاستخدام وتشكل خطراً على سلامة السائقين:

1. طريق أربيل - شقلاوة.

2. طريق شقلاوة - هيران.

3. منحدرات (لۆفەکانی) گەرۆتە.

4. طريق شقلاوة - زينتير - باليسان.

وشددت مديرية مرور أربيل على ضرورة التزام السائقين بهذا التحذير حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، والابتعاد عن هذه الطرق تماماً حتى تنتهي فرق الصيانة وإزالة الثلوج من تأمينها وفتحها بشكل كامل أمام حركة المرور.