وزير الدفاع الإسرائيلي: "غزة تحترق"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء إن غزة "تحترق" محذرا من أن بلاده "لن تتراجع" بعدما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس عن غارات جوية مكثفة على القطاع الفلسطيني.

وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، ويقاتل الجنود بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".

وتعرّضت مدينة غزة فجر الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الدولة العبرية للتعبير عن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لها.

وقال أحمد غزال، أحد سكان المدينة، لفرانس برس "هناك قصف كثيف بشكل كبير على مدينة غزة لم يهدأ والخطر يزداد".

وأضاف الشاب البالغ من العمر 25 عاما والذي يقيم قرب ساحة الشوا أنّه فجر الثلاثاء "سمعنا صوت انفجار هزّ الأرض بشكل مرعب"، مشيرا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "استهدف مربّعا سكنيا يضمّ منازل العديد من العائلات لقد دمّرت ثلاثة منازل بشكل كامل".

وأكّد الشاهد أنّ "أغلب المنازل التي تمّ تدميرها الآن مأهولة بالسكّان.. وعدد كبير من المواطنين تحت الأنقاض ويصرخون".

من جهته، قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لفرانس برس إنّ "القصف ما زال مستمرا بشكل كثيف على مدينة غزة وأعداد الشهداء والإصابات في ازدياد".

وأضاف "هناك شهداء ومصابون ومفقودون تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في محيط ساحة الشوا" فجر الثلاثاء، واصفا هذه الضربة بأنّها "مجزرة كبيرة".

ولم يُعلّق الجيش الإسرائيلي في الحال على هذه التقارير.

ويأتي هذا التصعيد بعيد زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل حيث جدّد التأكيد على دعم بلاده "الراسخ" للدولة العبرية في مساعيها للقضاء على حركة حماس في غزة.

وسيزور روبيو قطر الثلاثاء لتأكيد دعم واشنطن لسيادة هذا البلد الخليجي بعد ضربة إسرائيلية استهدفت قيادة حماس في الدوحة.

