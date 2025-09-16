الولايات المتحدة تخفّض الرسوم على السيارات اليابانية الثلاثاء

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعتزم الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية اعتبارا من الثلاثاء، حسبما أكدت وزارة التجارة الأميركية الإثنين، وذلك تنفيذا لاتفاق جديد أبرمته مع طوكيو.

وابتداء من الثلاثاء، ستفرض على السيارات اليابانية التي تدخل الولايات المتحدة تعرفات بنسبة 15% بدلا من 27,5%، ما يعطي المصنعين متنفسا من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام.

ومنذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني/يناير، استهدف ترامب قطاعات محدّدة بالرسوم الجمركية. وتواجه السيارات المستوردة وقطع الغيار رسوما جمركية بنسبة 25%.

وشكّلت هذه التعرفات ضربة قوية لشركات صناعة السيارات اليابانية، إذ تراكمت الرسوم الجمركية البالغة 25% على رسوم جمركية قائمة بنسبة 2,5%، ليصل المستوى الإجمالي إلى 27,5%.

أما بالنسبة للسلع التي تقع خارج القطاعات المستهدفة، فقد فرض ترامب رسوما منفصلة بنسبة 10% على الواردات من جميع الشركاء التجاريين تقريبا منذ عودته إلى الرئاسة.

وفي بداية آب/أغسطس، رفع ترامب معدل الضريبة من 10% إلى مستويات أعلى مختلفة على السلع المستوردة من عشرات الاقتصادات، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان.

وأدّت هذه الخطوة إلى فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على المنتجات اليابانية، تضاف إلى الرسوم الجمركية القائمة على العديد من السلع.

ورغم أن البلدين كشفا في البداية عن اتفاق تجاري في تموز/يوليو، إلا أنهما اختلفا في تفسير عدد من تفاصيله، مثل ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستتراكم بشكل عام على التعرفات القائمة على منتجات معيّنة.

وقال مسؤول التفاوض الياباني ريوسي أكازاوا للصحافيين في وقت سابق إنه من المتوقع أن تراجع واشنطن طريقة حساب التعرفات.

وينص القرار الأميركي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على العديد من المنتجات، ويطبّق بأثر رجعي إلى 7 آب/أغسطس.

وبموجب شروط اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، من المتوقع أيضا أن تقوم اليابان باستثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفق البيت الأبيض.

AFP