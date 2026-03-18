الأنبار.. أكثر من 5000 إعاقة جراء مخلفات الحرب ومركز الأطراف يطلق استغاثة لتوفير المواد

أربيل (كوردستان24)- كشف الدكتور سعيد مرضي الجميلي، مدير مركز الأطراف الصناعية في محافظة الأنبار، عن أرقام صادمة لضحايا المخلفات الحربية والعمليات العسكرية في المحافظة، مؤكداً تسجيل آلاف الحالات التي تعاني من إعاقات مستديمة نتيجة النزاعات التي شهدتها مدن الأنبار خلال السنوات الماضية.

أرقام وإحصائيات

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أكد الجميلي أن عدد المعاقين المسجلين رسمياً في المركز تجاوز الـ 5000 حالة، مشيراً إلى أن أغلب هذه الإصابات ناتجة عن مخلفات العمليات العسكرية والعبوات الناسفة التي لا تزال تحصد الأرواح وتسبب بتشويه أجساد المواطنين حتى يومنا هذا.

خدمات شاملة وجهود مستمرة

وأوضح الجميلي أن المركز يسعى جاهداً لتقديم الرعاية الطبية والتقنية اللازمة للمصابين، مبيناً أن الخدمات تشمل: تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية لحالات البتر في الأطراف العليا والسفلى. وتوفير المساند الطبية بكافة أنواعها (المعدنية والبلاستيكية). وعلاج حالات تشوهات العمود الفقري الناجمة عن الإصابات.

وأضاف أن المركز يعتمد على كادر متخصص من التقنيين والمعالجين الطبيعيين الذين يواصلون استقبال المرضى وتقديم الدعم اللازم لهم للتكيف مع إعاقاتهم.

عقبة نقص المواد الأولية

وبالرغم من الكفاءات البشرية، أطلق مدير مركز الأطراف في الأنبار عبر "كوردستان 24" استغاثة لمعالجة النقص الحاد في الموارد، قائلاً: "المشكلة الكبرى التي تواجه عملنا هي قلة المواد الأولية المجهزة من قبل وزارة الصحة".

واختتم الجميلي حديثه بمطالبة الجهات المعنية ووزارة الصحة بضرورة التدخل السريع وتجهيز المركز بالمواد الأولية والمستلزمات التقنية بالمستوى المطلوب، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لهذه الشريحة الكبيرة والمتضررة من أبناء المحافظة.