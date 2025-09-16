سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو يصل الى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025 وفقا لما أعلنته وسائل إعلام روسية.

وفقاً لدائرة الصحافة في أمانة مجلس الأمن الروسي، أن "أمين مجلس الامن الروسي، وصل إلى بغداد في زيارة عمل، سيعقد خلالها لقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في العراق".

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاءات المقبلة نقل توجه الجانب الروسي الداعم لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون في مجال الأمن بين موسكو وبغداد، وفقا للبيان.

وتابعت الدائرة في بيانها القول إن "المفاوضات في بغداد ستناقش، بالإضافة إلى الجوانب الراهنة للتعاون الثنائي الروسي العراقي، القضايا الإقليمية"، بحسب محطة "RT" الفضائية الروسية.

وكانت مستشارية الأمن القومي العراقي قد أعلنت في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، عن زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى بغداد منتصف الشهر نفسه.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات نقل عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون في المجال الأمني.

وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد.



