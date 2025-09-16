دهوك تحتفي بموسمها الزراعي في مهرجان العنب والعسل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت دهوك اليوم الثاني من مهرجان العنب والعسل، الذي يستعرض 105 أنواع من العنب، ويجذب اهتمامًا كبيرًا من التجار والسياح على حد سواء. ويشارك في المهرجان 40 مزارعًا، قدم 20 منهم منتجات العنب من القرى والمناطق الجبلية في محافظة دهوك، حيث وصل إنتاج المحافظة من العنب هذا العام إلى ما يقارب 60 ألف طن.

تحت شعار "دهوك مصدر النتحات المحلية"، انطلق يوم أمس الاثنين 15 أيلول 2025 مهرجان العنب والعسل بنسخته الـ18 في دهوك.

يوسف نيرويي، مزارع من قضاء العمادية، يشارك في المهرجان بـ 18 نوعًا من العنب الخاص بمنطقته. ويرى نيرويي أن المهرجان يمثل دعمًا قويًا للمزارعين والمنتجات المحلية، مضيفًا: "لقد كان المهرجان فرصة رائعة لتعارف مزارعي محافظة دهوك، وتبادل المنتجات فيما بيننا، بالإضافة إلى مناقشة قضايا المشترين والأسواق."

من بين المزارعين الأربعين المشاركين، عرض 20 مزارعًا منتجات العنب التي تمثل قرى ومناطق مختلفة في دهوك، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار والتجار والسياح.

عُبيد إيمينكي، مزارع آخر مشارك في المهرجان، صرح لكردستان24 قائلًا: "أصبحت أنواع العنب كثيرة ومتنوعة، والسياح الاجانب من فرنسا وإيطاليا وتركيا والعديد من البلدان الأخرى يأخذون العنب الكردستاني معهم، أو يتم شحنه إليهم، خاصة عنب منطقة الدوسكي التي تشتهر بإنتاجها الغني والمميز من العنب."

خورشيد ياسين، مزارع من دهوك، زار المهرجان وقال لكردستان24: "زرت هذا المهرجان العام الماضي وهذا العام، وهو مهم لتعارف المزارعين ولقاء الأصدقاء، خاصة التعرف على مزارعين لم نكن نعرفهم من قبل."

ومع افتتاح المهرجان، بدأت شركة "كافين كروب" للتجارة والمنتجات الزراعية بشراء العديد من منتجات المزارعين ودفع ثمنها فورًا، مما يوفر دعمًا مباشرًا للمشاركين.

مصلح حسن، نائب مدير الزراعة في دهوك، أوضح لكردستان24 أن 21 ألف دونم من الأراضي في دهوك مزروعة بالعنب، ويصل إنتاجها السنوي إلى حوالي 60 ألف طن. وأشار حسن إلى أنه على الرغم من الجفاف هذا العام، إلا أن المزارعين قاموا بري محاصيلهم بطرق علمية، ولذلك من المتوقع أن يصل إنتاج العنب في دهوك هذا العام أيضًا إلى 60 ألف طن.