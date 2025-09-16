سكان سهل نينوى: نعاني من نقص المياه وقلة الخدمات منذ 25 عاماً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في الوقت الذي بدأت فيه أعمال تبليط عدد من الطرق في قرية سريجكا التابعة لناحية ألقوش في قضاء تلكيف، يعبّر سكان المنطقة بشكل عام عن استيائهم من غياب الخدمات الأساسية وتجاهل الحكومة الاتحادية لهم.

وقال عضو برلمان العراق عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شريف سليمان، إن مشروع تبليط عدد من الطرق في قرية سريجكا انطلق بجهود كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية أهملت إعمار المنطقة، ومن الضروري تخصيص ميزانية أكبر للنهوض بها.

وتتمثل أبرز معاناة سكان قرى سهل نينوى، التي يبلغ عددها 32 قرية ضمن حدود ناحية ألقوش، في غياب مياه الشرب المستمرة، حيث يؤكد الأهالي أن المياه تصلهم عبر الصهاريج مرة واحدة كل يومين أو ثلاثة، وهو ما يشكّل عبئاً كبيراً عليهم.

وقال توفيق حجي، أحد سكان قرية سريجكا، لقناة كوردستان24: منذ نحو 25 عاماً نعاني من مشكلة المياه، ولا تصلنا إلا عبر الصهاريج. الحكومة الاتحادية لا تصغي لنا، وهذه معاناة كبيرة.

كما يُعد نقص المدارس والقطاع التربوي إحدى المشكلات الأخرى. وأوضح مدير ثانوية سريجكا، غازي أساف، أن القرية بحاجة إلى مدرسة ابتدائية، لكن بسبب عدم وجود بناية خاصة، يضطر تلاميذ المرحلة الابتدائية للدراسة داخل بناية الثانوية، وهو ما يؤثر سلباً على العملية التعليمية.

وأضاف أن القرية تضم ما بين 900 إلى 1000 طالب، فيما لا يتجاوز عدد المدارس فيها أربع فقط. وبشكل عام، تعاني الخدمات الأخرى مثل الصحة والكهرباء من نقص كبير.

ويأمل سكان سهل نينوى أن تتم معالجة هذه المشكلات، مطالبين الحكومة الاتحادية بمنح اهتمام أكبر لتوفير الخدمات الأساسية، بما يعيد الحياة الطبيعية إلى قراهم.