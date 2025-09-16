ترامب يعلن اقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار على نيويورك تايمز

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه سيقيم دعوى قضائية على صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير والقذف بقيمة 15 مليار دولار.

وكتب على منصته "تروث سوشال"، "سُمح لصحيفة نيويورك تايمز بالكذب والتشهير بي بحرية لفترة طويلة للغاية، وهذا سيتوقف الآن!"، مضيفا أنه سيتم النظر بالدعوى في فلوريدا.

وأشاد الرئيس بـ"تقاضيه الناجح" ضد ABC التابعة لديزني وCBS التابعة لباراماونت، حيث تمت تسوية كلتا القضيتين لصالح الرئيس السابع والأربعين.

وكان ترامب قد هدد الأسبوع الماضي بمقاضاة نيويورك تايمز لنشرها مقالات تغطي ملاحظة ورسماً مثيراً للجدل يُزعم أن الرئيس أهداه إلى الممول المالي المشين جيفري إبستين في عام 2003.

وكان ترامب قد رفع في يوليو دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد وول ستريت جورنال، والشركة الأم داو جونز، والمالك روبرت مردوخ بسبب تغطيتها للصلات المحتملة لترامب مع إبستين.

وقد انتقد الرئيس مراراً صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من المؤسسات الإخبارية الرئيسية، التي يدعي أنها متحيزة ضده.

وكان ترامب قد قاضى في عام 2006 الصحفي في نيويورك تايمز تيموثي أوبراين لادعائه في كتابه "ترامب نيشن" أن ثروة ترامب أقل بكثير مما يدعي. وكان ترامب قد طالب آنذاك بتعويضات قدرها 5 مليارات دولار، لكن القضية رُفضت في عام 2009.

AFP