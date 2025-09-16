مشروع سياحي وزراعي واعد على نهر بالكايتي بين سوران ورواندوز

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يشهد نهر بالكايتي في منطقة سوران تنفيذ مشروع سياحي كبير يهدف إلى تعزيز القطاعين السياحي والزراعي في المنطقة، مع اكتمال المرحلة الأولى منه بين قضائي سوران ورواندوز.

المشروع يتضمن إنشاء سد لتجميع مياه النهر، إضافة إلى تطوير ضفتيه لإنشاء كورنيش سياحي جذاب. وتقول الجهات المشرفة إن المشروع سيحقق فوائد متعددة، لا تقتصر على الجانب السياحي فحسب، بل تشمل أيضًا دعم الزراعة وتنمية الثروة السمكية.

المهندس المشرف على المشروع، هشام يونس، أوضح أن "عرض السد يبلغ نحو 70 مترًا، فيما يمتد خزان المياه لمسافة كيلومتر واحد بارتفاع 3.20 متر، وبسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف متر مكعب". وأضاف: "يهدف المشروع أولاً إلى تجميع المياه لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية، كما تم تصميم ممر خاص للأسماك بعرض 50 سم للسماح لها بالعبور بحرية بين ضفتي النهر".

وأشار يونس إلى أن العمل يمتد على طول أربعة كيلومترات من النهر، حيث يجري إنشاء ثلاثة سدود إضافية ضمن تصميم متكامل وجذاب للمنطقة.

من جانبه، قال الدكتور فيصل صادق، المدير العام لسياحة سوران، إن "سوران منطقة سياحية معروفة، لكنها كانت تفتقر إلى أماكن عامة ومفتوحة يمكن للسكان والزوار الاستفادة منها. هذا المشروع سيكون متنفسًا ومتنزهًا مهمًا لأهالي المنطقة".

وأضاف: "كورنيش كاولوكان يمثل جزءًا من الخطة السياحية الرئيسية التي تشمل تطوير مصايف أهالي علي بك وبيخال، إضافة إلى مواقع أخرى في خليفان وسوران ورواندوز. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل خلال خمس سنوات".

ويعتمد الخزان على مياه عذبة صالحة للشرب مصدرها ينابيع وثلوج جبال بالكايتي. ويرى القائمون على المشروع أن استثمار هذه الموارد الطبيعية الآن سيحقق فوائد استراتيجية، ليس فقط في تنشيط السياحة، بل أيضًا في تطوير قطاع الزراعة وتعزيز الثروة السمكية، بما يجعل المشروع خطوة نوعية لتنمية المنطقة على المستويين الاقتصادي والبيئي.



تقرير: تيفور محمد – كوردستان24 – سوران