العمادية تحتضن النسخة الثالثة من مهرجان "الطحينة" والمنتجات المحلية

تستعد مدينة "العمادية" (ئامێدی) التابعة لمحافظة دهوك، لإطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان "طحينة العمادية والمنتجات المحلية"، وذلك يوم غدٍ الخميس، بمشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين المحليين.

ووفقاً للدعوة الرسمية الصادرة عن قائمقامية قضاء العمادية، فإن المهرجان سيُقام برعاية وإشراف محافظ دهوك علي تتر، وسيستمر لمدة يومين (الخميس والجمعة الموافقين 4 و5 كانون الأول/ديسمبر 2025).

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مركز قضاء العمادية، حيث وجهت القائمقامية دعوة عامة للمواطنين والسياح للحضور، مؤكدة أن المشاركة تعد دعماً مباشراً للمنتج الوطني ومساندة للمزارعين في تسويق محاصيلهم.

شهرة "طحينة العمادية":

تعتبر "الطحينة" (أو الراشي كما تسمى محلياً) التي تُنتج في قضاء العمادية من أجود الأنواع على مستوى العراق والمنطقة. وتكتسب شهرتها من نوعية السمسم المزروع في المنطقة الجبلية، ومن طريقة العصر التقليدية التي تعتمد في الغالب على الطواحين المائية القديمة أو الحجرية، مما يمنحها مذاقاً فريداً خالياً من الإضافات الصناعية.

يأتي هذا المهرجان ضمن سلسلة مهرجانات تطلقها حكومة إقليم كوردستان (مثل مهرجان الرمان في حلبجة، ومهرجان العسل، ومهرجان العنب في دهوك) بهدف: تسويق المنتجات الزراعية المحلية وربط المزارع بالمستهلك مباشرة. مع تنشيط الحركة السياحية في فصل الشتاء، حيث تعد العمادية وجهة سياحية وتاريخية بارزة بقلعتها الأثرية وطبيعتها الخلابة. بالاضافة الى الحفاظ على الطرق التقليدية في الإنتاج الغذائي كجزء من التراث الثقافي للمنطقة.

بالإضافة إلى الطحينة، تشتهر منطقة العمادية بإنتاج التين المجفف، الجوز، السماق، العسل الجبلي، والأجبان الكوردية، والتي ستكون جميعها حاضرة في أجنحة المهرجان.

يُقام المهرجان عادة في هذا الوقت من السنة (بداية الشتاء) لأنه يتزامن مع انتهاء موسم حصاد السمسم وعصره، حيث تكون المنتجات طازجة وجاهزة للعرض.