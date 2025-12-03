استمرار العمل في مشروع (ئاکرێ ڤیو): أكبر مشروع سياحي على مستوى العراق وإقليم كوردستان

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- العمل في المشروع السياحي "أكري ڤیو" مستمر، ويُعتبر المشروع أكبر مشروع سياحي على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

ويقام هذا المشروع على مساحة 446 دونماً من الأرض وبقيمة 150 مليون دولار في مركز قضاء أكري.

حاتم هناري، المشرف على المشروع، قال: "نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 20%، ومن المتوقع أن يكتمل خلال سبع سنوات على أربع مراحل مختلفة".

يتكون مشروع "أكري ڤیو" من ستة أقسام رئيسية، منها: فندق وموتيل، مطعم، حديقة عائلية، مدينة ألعاب، تلفريك وحديقة حيوانات.

من جانبه، أشار أمين سليم، مدير السياحة في أكري، إلى أن المشروع سيعالج جميع النواقص في قطاع السياحة في المدينة.

من المتوقع أن يوفر مشروع "أكري فيو" بعد اكتماله فرص عمل لما بين 3,500 إلى 5,000 شخص، كما ستكون لديه القدرة على استيعاب 2,000 سائح في وقت واحد. وهذا سيؤدي إلى تنشيط القطاع الاقتصادي والسياحي في أكري والمنطقة.

تشتهر مدينة أكري بطبيعتها الجميلة ومعالمها التاريخية، سنوياً، وخاصة في عيد نوروز، يزورها آلاف السياح. وقد أولت حكومة إقليم كوردستان اهتماماً خاصاً بهذه المنطقة ضمن خطة تطوير القطاع السياحي.

يُعد مشروع "أكري ڤیو" جزءاً من تلك الخطة الاستراتيجية لتحويل أكري إلى مركز سياحي مهم على مستوى المنطقة والعراق، تنفيذ هذا المشروع سيفتح آفاقاً أوسع للتنمية الاقتصادية في المنطقة وسيحسن حياة المواطنين.