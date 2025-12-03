للمشاركة في تدقيق الإيرادات والنفقات.. وفد من الرقابة المالية في بغداد يزور أربيل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى العاصمة أربيل، في مهمة تهدف إلى إجراء عمليات التدقيق والرقابة على البيانات المالية لإقليم كوردستان، وذلك في إطار آليات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية.

ومن المقرر أن يمكث الوفد في الإقليم لعدة أيام، يعمل خلالها الفريق الاتحادي بشكل مشترك مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، لمراجعة وتدقيق قوائم الإيرادات والنفقات الخاصة بالربع الثاني والأشهر الستة الماضية.

وتُعد هذه الزيارات وعمليات التدقيق المشترك ركيزة أساسية ضمن بنود قانون الموازنة الثلاثية للسنوات (2023، 2024، 2025)، حيث ينص القانون على تشكيل لجان فنية مختصة من ديواني الرقابة (الاتحادي والإقليم) تتولى مهمة إعداد تقارير فصلية دورية توثق البيانات المالية للإقليم.

يُذكر أن وفوداً مماثلة أجرت زيارات سابقة لتدقيق قوائم رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية، وهي خطوات تعتبرها حكومة إقليم كوردستان تأكيداً على التزامها بمبدأ الشفافية والتقيد بالاتفاقات المبرمة مع بغداد.

وعقب الانتهاء من مهامها، سترفع اللجنة المشتركة تقريراً موحداً إلى مجلسي وزراء الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للمصادقة عليه، حيث ستكون لنتائج هذا التدقيق انعكاسات مباشرة على تنفيذ الالتزامات المالية المتبادلة بين الطرفين.