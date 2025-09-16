عراقجي عن زيارة بزيشكيان إلى نيويورك: مسائل التأشيرة واللوجستيات ستُحل في الأيام المقبلة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان المرتقبة إلى نيويورك لحضور الجلسة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأشار إلى أن مسائل التأشيرة واللوجستيات ستُحل في الأيام المقبلة.

كما أضاف عراقجي في حديث للصحافيين اليوم الثلاثاء أن بلاده أكدت دوماً "حضورها القوي في الأمم المتحدة"، وفق تعبيره. وأردف أنه "جرى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

فيما لفت إلى أنه "توجد بعض القضايا المتعلقة بالتأشيرات ولوجستيات الرحلة، ستُحل في الأيام المقبلة".

إلى ذلك، أكد الوزير الإيراني أن لقاءات ثنائية ستُعقد على هامش الجمعية، قائلا "ستستفيد طهران من هذه الفرصة".

وتنطلق المناقشة العامة رفيعة المستوى لهذه الجلسة الأممية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الحالي، مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، حيث سيجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك لبحث التحديات العالمية المعقدة.

علماً أنه بموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.

لكن مصادر مطلعة كانت أفادت سابقا بأن واشنطن تدرس تقييد حركة الوفد الإيراني، والحد من قدرته على السفر خارج مدينة نيويورك أو مقر الأمم المتحدة حتى.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أواخر أغسطس الماضي، أنها حريصة على ضمان ألا يشكل المشاركون الأجانب والوفود الدولية، في هذا الاجتماع أي تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة.

المصدر.. وكالات