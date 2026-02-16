28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – قُتل 28 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في قصف بطائرات مسيرة قرب مدينة سودري الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في شمال كردفان بالسودان حسبما أفادت منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية الاثنين.

وأفادت المنظمة في البيان بأن "طائرات مسيرة قصفت مساء (الأحد) سوق منطقة الصافية الواقعة شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع".

وكان السوق، بحسب البيان، مكتظا بالمدنيين "بينهم نساء وأطفال وكبار سن ما ضاعف من حجم المأساة الإنسانية".

ولم يحدد البيان الجهة التي تقف وراء الهجوم.

تبعُد سودري نحو 230 كيلومترا شمال غرب الأُبيّض عاصمة شمال كردفان التي يسيطر عليها الجيش وتحاول قوات الدعم السريع إطباق الحصار عليها منذ أشهر.

ويتحارب الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وباتت منطقة كردفان الجبهة الأعنف في الحرب بعد أن سيطرت الدعم السريع على إقليم دارفور المجاور ومددت هجماتها إلى كردفان.

وتعتبر كردفان، الغنية بالنفط والأراضي الزراعية، نقطة عبور محورية بين دارفور في الغرب الذي تسيطر عليه الدعم السريع والخرطوم ومدن شرق السودان الواقعة تحت سيطرة الجيش.

والأربعاء الماضي أسفر هجوم بطائرة مسيرة عن مقتل طفلين وإصابة 12 في مدينة الرهد بشمال كردفان، ودمّر هجوم آخر مستودع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنوب كردفان.

ومنذ اشتداد المعارك في كردفان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي نزح منها أكثر من 115 ألف شخص، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.



المصدر: فرانس برس