الاتحاد الأوروبي يعتبر أن توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب مزيدا من الدمار والموت

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اعتبر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب "مزيدا من الدمار والموت والنزوح"، على ما افاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وقال المتحدث أنور العوني أمام الصحافيين إن التكتل الاوروبي "لم يكف عن حضّ إسرائيل على عدم تكثيف عمليتها في مدينة غزة".

أضاف ان "التدخل العسكري سيسبب مزيدا من الدمار ومزيدا من القتل ومزيدا من النزوح، وأشرنا بشكل واضح إلى أن هذا من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويعرض حياة الرهائن للخطر".

وبدأ الجيش الإسرائيلي العملية "الأساسية" ضمن هجومه للسيطرة على مدينة غزة ووسع تقدمه برا نحو وسطها، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري الثلاثاء.

ويتوقع أن تعلن بروكسل الأربعاء مقترحات لاتخاذ سلسلة إجراءات حيال إسرائيل على خلفية الحرب المتواصلة في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأسبوع الماضي إن هذه الاجراءات تشمل تعليق بنود تجارية ضمن اتفاق تعاون بين الجانبين، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف.

لكن يستبعد أن يقر الاتحاد الأوروبي هذه الاجراءات في ظل الانقسام الحاد بين دوله الـ27 بشأن الحرب في غزة.

AFP