أوكرانيا تعلن تسلم 1003 جثث من روسيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كييف الجمعة أنها تسلمت من روسيا رفات أكثر من ألف شخص تقول موسكو إنهم جنود أوكرانيون قتلوا في المعارك مع الجيش الروسي.

وتعد مسألة مبادلة أسرى الحرب ورفات الجنود من بين قضايا قليلة تتعاون فيها كييف وموسكو التي غزت أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأفاد بيان لـ"مقر التنسيق للتعامل مع أسرى الحرب" التابع لكييف "اليوم شهد عملية استعادة 1003 جثث يدعي الجانب الروسي بأنها لجنود أوكرانيين أعيدت إلى أوكرانيا".

وأكد مستشار الكرملين فلاديمير ميدنسكي عملية التبادل بين موسكو وكييف، مشيرا على تطبيق تلغرام إلى أن الجانب الروسي تلقى رفات 26 جنديا روسيا.

وذكر ميدنسكي بأن عملية التبادل كانت ممكنة بفضل اتفاقات توصل إليها مفاوضون أوكرانيون وروس في اسطنبول في وقت سابق هذا العام.

وقتل عشرات آلاف الجنود من الجانبين منذ الغزو الروسي رغم أن أيا من الطرفين لا ينشر بشكل دائم بيانات مرتبطة بضحاياه.