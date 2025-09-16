أربيل تشهد نهضة عمرانية متسارعة يقودها مهندسون كورد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة أربيل خلال العقدين الأخيرين نهضة عمرانية وهندسية واسعة، انعكست بوضوح على ملامحها التي باتت أقرب إلى المدن الحديثة، بفضل مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الحكومية والجامعات التي غيّرت وجه العاصمة.

في بدايات هذه النهضة، استعانت حكومة الإقليم بمهندسين دوليين لتنفيذ المشاريع الكبرى، لكن الكفاءات الكوردية سرعان ما برزت بقوة، حيث تولت تصميم وتنفيذ الجامعات والمؤسسات الحكومية، وصولًا إلى مشاريع متقدمة خارج حدود الإقليم.

وبحسب قرار رسمي، يتوجب أن تتراوح نسبة الكوادر المحلية في المشاريع بين 60 و70%، الأمر الذي وفّر فرص عمل واسعة للمهندسين الشباب.

المهندس محمد خالد أوضح أن "هذا القرار ساهم في بروز دور المهندس الكوردي بشكل أكبر، ومنحه فرصة لتطبيق ما درسه عمليًا في مشاريع كبيرة داخل الإقليم".

ومن الخطوات المهمة في هذا السياق، منح شهادات الاستشاري الهندسي، وهو ما أسهم في ترسيخ خبرة الكوادر المحلية وتعزيز دورها.

كما أثبتت المشاريع الاستراتيجية التي صمّمها ونفذها مهندسون كورد تقدمًا ملموسًا في القطاع، لم يعد يقتصر على الرجال فقط، بل شمل النساء أيضًا.

المهندسة شيماء عبيد – مدنية قالت:

"لدينا الكثير من العمل في المكتب والموقع، وأنا أعمل في قسم الموقع الذي يُعد الأصعب. ورغم أن دور المرأة كان محدودًا في الماضي، إلا أنه اليوم بات أكثر وضوحًا وإسهامًا".

ومع النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، أثبت المهندسون الكورد قدرتهم على تقديم إضافات نوعية للقطاع الهندسي، بما يمهّد لمستقبل أكثر جودة وإنتاجية في إقليم كوردستان.

تقرير: نيان بارزان– كوردستان24 – أربيل