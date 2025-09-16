ارتفاع معدل التبرع بالدم في السليمانية: آلاف المتبرعين خلال شهر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، أن سبعة آلاف و824 شخصاً تبرعوا بالدم خلال الشهر الماضي في المحافظة، ما أسفر عن جمع ثلاثة آلاف و618 قنينة دم في بنك الدم والمستشفيات الحكومية والأهلية.

وذكرت المديرية أن شهر آب الماضي شهد سحب 872 قنينة دم في مركز أمراض الثلاسيميا، و537 في مستشفى هيوا، و280 في مستشفى شار، و160 في مستشفى القلب، و161 في مستشفى الولادة، إضافة إلى ألف و195 قنينة دم في المستشفيات الأهلية.

وأضافت أن بنك الدم أجرى خلال الفترة ذاتها أربعة آلاف و300 فحص دموي (هيماتولوجي)، و3 آلاف و602 فحص لتحديد فصائل الدم، و3 آلاف و926 فحصاً فيروسياً، فضلاً عن 2 ألف و317 عملية فصل لمكونات الدم.