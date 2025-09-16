أربيل تستعد لإنشاء سوق منظّم للدراجات بدل الأسواق العشوائية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائمقام أربيل، نبز عبد الحميد، عن اقتراب افتتاح سوق مخصص للدراجات الهوائية والنارية على طريق أربيل – كركوك.

وقال قائمقام أربيل لـ كوردستان24، إن السوق الحالي اندمج مع سوق المدينة وأعطى صورة غير لائقة للعاصمة، لذلك تقرر إنشاء سوق جديد بهذا الشكل بهدف تحسين المظهر العام وتنظيم السوق.

وأوضح عبد الحميد أن المشروع سيُنفذ بكلفة تبلغ مليارين و887 مليوناً و574 ألف دينار، على مساحة عشرة دونمات، مبيناً أن نقل السوق إلى موقع جديد سيسهم في الحفاظ على بيئة المنطقة.

ويُذكر أن سوق الدراجات الهوائية والنارية اندمج في السابق مع سوق أربيل من دون تنظيم أو تخصيص مكان محدد، حيث يعرض معظم التجار بضاعتهم في الشوارع لبيعها.