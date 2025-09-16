أنتفاض قنبر: العراق يجب أن يسيطر على الفصائل المسلحة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استضافت قطر قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجمات الإسرائيلية، حيث التقى قادة حماس في الدوحة لمناقشة سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي هذا السياق، كان موقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني محط أنظار، حيث أكد على ضرورة وضع حد للهجمات الإسرائيلية على الدول العربية ودول الخليج، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وفي مقابلة مع قناة "كوردستان 24"، قدم انتفاض قنبر، المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق، والمحلل السياسي، رؤيته حول موقف العراق وديناميكيات القوى في المنطقة.

موقف العراق يبدو أن فيه تناقضًا، فمن ناحية، يقدم السوداني نفسه كداعية للسلام، ومن ناحية أخرى، تواصل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران عملياتها انطلاقًا من الأراضي العراقية، مما يضع العراق في موقف حرج أمام المجتمع الدولي.

وعلق قنبر على ذلك بالقول: ما نراه اليوم هو أن الحكومة العراقية منقسمة على نفسها. جزء منها يدعم مصالح العراق، والجزء الآخر يتبع الأجندة الإيرانية. ما يفعله العراق حاليًا هو تكرار لسياسات إيران".

وأضاف: يجب على العراق أن يعمل لمصلحته الوطنية، لا أن يكون نسخة من إيران.

خلال القمة، اقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تشكيل حلف إسلامي عربي واسع، خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، لمواجهة التحديات التي تفرضها الهجمات الإسرائيلية.

وحول هذا المقترح، قال قنبر: لا أفهم ما هو الغرض من هذا التحالف. جميع دول العالم، وخاصة الدول العربية في المنطقة، تريد السلام. هم يريدون السلام للفلسطينيين من خلال حل الدولتين.

أكد قنبر على وجود تنسيق قوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن أي تحرك عسكري إسرائيلي يتم على الأرجح بعد إبلاغ واشنطن.

وقال: هناك تنسيق قوي للغاية بين نتنياهو وترامب. يتحدثان مع بعضهما البعض أكثر من مرة في اليوم. لا يمكن أن تقوم إسرائيل بأي تحرك دون إبلاغ ترامب.

أشار قنبر إلى أن الوضع في الشرق الأوسط قد تغير، وأن الولايات المتحدة عازمة على إنهاء نفوذ الفصائل المسلحة في المنطقة.

وأضاف: الولايات المتحدة وإسرائيل مصممتان على أن إيران لن تتمكن من تفعيل برنامجها النووي. وإذا استمرت إيران في محاولاتها، فمن المؤكد أنها ستتعرض لهجوم.

وشدد قنبر على ضرورة أن يتخذ العراق موقفاً حازماً تجاه الفصائل المسلحة على أراضيه.

وقال: يجب على العراق السيطرة على الفصائل المسلحة. يجب أن يتصرف كدولة ذات سيادة، وليس كأداة في يد إيران.