رئاسة إقليم كوردستان تستضيف اجتماعاً مشتركاً مع وفدٍ أميركي بشأن توحيد البيشمركة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استضافت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً ضم عدداً من مسؤولي المؤسسات المعنية في الإقليم ووفداً عسكرياً ودبلوماسياً أميركياً، لبحث عملية إصلاح وتنظيم قوات البيشمركة.

وشدد المجتمعون خلال اللقاء على أهمية المضي قدماً في عملية الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، كما ناقشوا الخطوات المقبلة والمراحل المتبقية من العملية.

وأكد الجانبان مجدداً على الجهود المشتركة الرامية إلى تسريع عملية الإصلاح ومعالجة العقبات التي تواجهها، مع تبادل الآراء بشأن تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين.