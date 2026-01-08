تطهير 2.7 مليون متر مربع وتدمير آلاف الألغام في إقليم كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، عن التقرير السنوي الشامل لأنشطتها وعملياتها الميدانية للفترة من 1 كانون الثاني/يناير وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، كاشفةً عن تطهير مساحات شاسعة وتدمير آلاف المخلفات الحربية التي كانت تهدد حياة المواطنين.

أظهرت الإحصائيات الرسمية نجاح الفرق التابعة للمؤسسة والمنظمات الشريكة في تطهير مساحة إجمالية بلغت 2,716,250 متراً مربعاً من الأراضي الملوثة في مختلف محافظات الإقليم. وتوزعت المساحات المطهورة من قبل فرق المؤسسة حصراً كالتالي:

أربيل: 800,795 م٢.

السليمانية: 449,176 م٢.

دهوك: 315,423 م٢.

حلبجة: 137,882 م٢.

إدارة كرميان: 358,964 م٢.

وفيما يخص العبوات الناسفة (IED)، تم تطهير مساحة بلغت 8,162 متراً مربعاً، كما تم تنظيف 38 حقل ألغام و15 ساحة معركة بالكامل.

خلال العام المذكور، تمكنت فرق الهندسة من إبطال مفعول وتدمير كميات كبيرة من الألغام والمقذوفات، شملت:

2,971 لغماً مضاداً للأفراد.

26 لغماً مضاداً للدبابات.

26,309 قطعة من المقذوفات غير المنفلقة (UXO).

40 عبوة ناسفة مزروعة (IED).

لم تقتصر جهود المؤسسة على العمل الميداني، بل شملت حملات توعية مكثفة. حيث استفاد 41,742 مواطناً (من الرجال والنساء والأطفال) من جلسات التوعية المباشرة، فيما تم توزيع 48,269 مادة إرشادية.

وأشار التقرير إلى أن حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى أكثر من مليون مستفيد بشكل غير مباشر، مما ساهم في تقليل مخاطر الحوادث.

رغم الجهود المبذولة، سجل عام 2025 وقوع 18 حادثة انفجار، أسفرت عن سقوط 29 ضحية، توزعت بين 12 حالة وفاة و17 جريحاً. وجاءت محافظة السليمانية في مقدمة المناطق التي سجلت إصابات بـ (17 ضحية)، تلتها أربيل بـ (10 ضحايا)، ثم دهوك وإدارة كرميان بضحية واحدة لكل منهما.

وفي إطار تطوير الكوادر والعمل المؤسساتي، نظمت المديرية 13 دورة تدريبية شارك فيها 145 متدرباً. كما تم منح وتجديد 17 إجازة عمل (مؤهل) للشركات والمنظمات العاملة في مجال شؤون الألغام، بواقع 9 شركات قطاع خاص و8 منظمات دولية ومحلية.

تأتي هذه النتائج لتؤكد استمرار التحديات التي تواجه إقليم كوردستان في ملف الألغام، وسط إصرار حكومي على جعل أراضي الإقليم آمنة بالكامل من مخلفات الحروب المتعاقبة.

تحرير: كوردستان 24

المصدر: المديرية العامة لشؤون الألغام - إقليم كوردستان