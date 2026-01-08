إقليم كوردستان على موعد مع موجة جديدة للأمطار والثلوج

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج لأربعة أيام متتالية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته كوردستان24، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات مطر في المنطقتين الوسطى والشمالية، كما تتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية، على أن تشمل الأمطار المنطقة الجنوبية ليلاً، والرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تشتد في بعض المناطق إلى أكثر من (30) كم/س، مسببة تصاعد الغبار، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأضافت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع المحافظات، كالتالي: السليمانية 11، دهوك ونينوى وأربيل 12، وكركوك 13، ديالى وصلاح الدين 15، والأنبار 16، بغداد وواسط 19 ، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وميسان والديوانية 20، وذي قار والمثنى والبصرة 21".

وتابعت أن "طقس يوم السبت سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات مطر خاصة في الأقسام الشرقية من البلاد، كما تتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية ويتحسن الطقس تدريجيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ابتداء من الأقسام الغربية منهما ، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تشتد إلى أكثر من (40) كم/س، مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وقليلاً في المنطقة الوسطى".

ولفتت إلى أن "طقس يوم الأحد سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة فيها كما تتساقط في أقسامها الجبلية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".

وأكدت أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، كما تتساقط في أقسامها الجبلية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تشتد إلى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".